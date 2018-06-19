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Yurt dışında oy verme işlemi sona erdi

24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında oy verme işlemi son buldu.

Yurt dışında oy verme işlemi sona erdi

19 Haziran 2018 23:41
 

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