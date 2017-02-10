Yurt dışında boşananlar birlikte başvurmaları halinde Türk mahkemelerinden karar almaksızın Türkiye'de de boşanmış sayılacaklar.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının boşanmaları halinde bu kararın Türkiye'de de geçerli olabilmesi için tanıma-tenfiz davası açma zorunluluğu bulunuyor. Türkiye'de açılan bu davalar yıllarca sürdüğü için gurbetçi vatandaşlar yurt dışında boşanmış olsa bile Türkiye'de boşanmış olarak kabul edilmiyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla Adalet Bakanlığı ile Yurt dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı yurtdışında boşanan vatandaşlarının bu mağduriyetini gidermek için adım atmaya hazırlanıyor.

Türkiye tarafından doğrudan tanınacak

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda yapılacak düzenleme ile yurt dışında boşanan Türk vatandaşlarına ilişkin boşanma kararları, tarafların birlikte veya vekilleri aracılığıyla müracaat etmeleri halinde yargı kararına gerek olmaksızın Türkiye tarafından da doğrudan tanınacak.

Yurt dışında boşananların durumunun nüfus kütüklerine tescil edilebilmesi için Türkiye'de nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise büyükelçilik veya konsolosluklara birlikte başvurmaları halinde nüfus kütüğüne tescil yapılarak bu kararlar Türkiye'de de geçerli sayılacak.

Tarafların veya vekillerinin birlikte müracaat etmemeleri halinde ise yurt dışında verilen boşanma kararları için "tanıma tenfiz" davası açılması gerekecek.