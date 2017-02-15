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Yurt dışında yaşayan vatandaşlar için halkoylaması takvimi belli oldu

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar için halkoylaması takvimi belli oldu. 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halkoylaması için yurt dışındaki vatandaşlar gümrük kapılarında 27 Mart-16 Nisan, yurt dışında 27 Mart-9 Nisan tarihleri arasında oy kullanabilecek.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar için halkoylaması takvimi belli oldu

15 Şubat 2017 12:01

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halkoylamasına ilişkin hazırlanan takvim Resmi Gazete ‘de yayımlandı.

YSK tarafından yayımlanan takvime göre ilk olarak yurt dışı seçmen kütüğü 18 Şubat 2017 tarihinde YSK'nın internet sitesi adresinden ilân edilecek.

Daha sonra ise yapılacak itirazlar 26 Şubat 2017 tarihinde Türkiye saatiyle 17:00'de sona erecek. Yurt dışı seçmenler için, oy kullanacakları temsilciliklerle ilgili tarihler ve yer bilgileri de 10 Mart 2017 tarihinde YSK'nın internet sitesi adresinden ilân edilecek.

27 Mart’ta Oy Verme İşlemi Başlayacak

11 Mart 2017 tarihinde ise gümrük kapılarında kullanılacak araç ve gereçler ilgili seçim kurullarına gönderilmeye başlanacak.

27 Mart 2017 tarihinde gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemine başlanacak. 9 Nisan 2017 tarihinde ise yurt dışı temsilciliklerinde oy kullanma işlemi sona erecek. Gümrük kapılarında oy verme işlemi ise 16 Nisan’a kadar devam edecek.

Etiketler: halkoylaması, halkoylaması takvimi, referandum


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