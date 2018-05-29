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Yurt dışından tekneyle getirilen 131 kilo skunk karaya çıkarılmadan yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde, Sahil Güvenlik ve polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, yurt dışından tekneyle getirilen 131 kilogram skunk uyuşturucu maddesi karaya çıkarılmadan yakalandı.

Yurt dışından tekneyle getirilen 131 kilo skunk karaya çıkarılmadan yakalandı

29 Mayıs 2018 17:06

Sahil Güvenlik Komutanlığınca deniz yoluyla yapılan uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve organizatörlerin yakalanması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile yürütülen çalışmalar kapsamında özel bir tekne ile yurt dışından getirilen ve “Yeni Nesil Zehir” diye tabir edilen skunk uyuşturucu maddesinin Didim’den karaya çıkarılacağı bilgisine ulaşıldı. 

Didim bölgesinde görevli olan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Didim açıklarında tespit edilen şüpheli bir teknede Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleriyle yapılan müşterek operasyonda içerisinde uyuşturucu maddesi bulunduğu tespit edildi. Operasyon sonucu yapılan kontrollerde bahse konu şüpheli teknede ilk belirlemelere göre 131 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adli makamlara sevk edildi.  

Mehmet Barlas
 

 

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