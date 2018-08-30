Yurt dışından uyuşturucu getiren şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Hasan Polatkan Havalimanında Belçika’dan Eskişehir’e giriş yapmak üzere gelen Ş.G. (53) isimli şahsın, uçaktan indirilen valizine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün Narkotik Dedektör köpeği tepki verdi. Daha sonra valizini gümrük sahada teslim alan Ş.G., polis ekipleri tarafından durduruldu. Şahsın yanında polis ekiplerince yapılan kontrolde valiz içerisinden 1 adet şeffaf poşet içerisine sarılı vaziyette 33 gram gelen kubar esrar ile 2 adet sarma kağıtları bulunarak el konuldu.

Şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.