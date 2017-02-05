Eş zamanlı baskınlarla yakalanan şüphelilerden 60’ının Ankara’da, 46’sının Bursa’da, 30’unun Konya’da, 25’inin Adana’da, 28’inin İstanbul’da ve 9’unun İzmir’de gözaltına alındığı kaydedildi. Şüphelilerin adreslerindeki belge ve dokümanlara da el konuldu. Bazı evlerden ise FETÖ kitaplarının çıktığı görüldü.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik 11 ilçede 20 adrese baskın düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları belirlenen ve eylem hazırlığında olduklarına ilişkin bilgiler bulunan aralarında örgütün sorumlu kişilerinin de yer aldığı şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Esenler, Şişli, Bağcılar, Bahçelievler, Maltepe, Sultanbeyli, Sancaktepe, Güngören, Beyoğlu, Pendik ve Ümraniye'de toplam 20 adrese, Kocaeli'de bir adrese eş zamanlı baskınlar yapan polis ekipleri, toplam 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında yakalanan 10'u çocuk 14 yabancı uyruklu kişi ise sınır dışı edilmek üzere polis merkezlerine teslim edildi.

Başkent’te 60 DEAŞ’lı gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğünün DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 60 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabaha karşı Yenimahalle, Mamak, Sincan ve Çubuk ilçelerindeki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda aralarında yabancı uyruklu şahısların da bulunduğu 60 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, yapılan sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Bursa'da DEAŞ operasyonu: 46 gözaltı

Bursa'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda çoğunluğunu yabancı uyrukluların oluşturduğu 46 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik Bursa'nın Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ve Orhaneli ilçelerinde 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda çoğunluğunu yabancı uyruklu şahısların oluşturduğu 46 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri, operasyonla ilgili gelişmeler hakkında bilgi verileceğini açıkladı.

Şanlıurfa’da DEAŞ’a yönelik operasyon: 150 gözaltı

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik Suriyelilerin kaldığı otel ve evlere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 150 kişi gözaltına alındı.

Kent merkezi ve ilçelerinde çok sayıda polisinin katılımıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Terörle Mücadele şubesi ekipleri terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında izlemeye aldığı Suriyelilerin yakalanması için sabah saatlerinde harekete geçti. Savcılık talimatıyla kentin çeşitli semtlerinde Suriye uyrukluların kaldığı otel ve evlere polisler tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı operasyonda 150 Suriyeli gözaltına alındı.

Şüphelilerin kaldığı otel ve evlerde yapılan aramada çok sayıda dokümana da el konuldu. Baskın yapılan bir otel, Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı. Zanlılar ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin, DEAŞ ile irtibatlarına yönelik sorgulamanın yapılacağı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.