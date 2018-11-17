Yurt genelinde hava durumu...

Yağışların yağmur, Akdeniz ve Ege kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak; Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Akdeniz'in yüksek kesimleri, Bilecik, Afyonkarahisar, Bolu çevreleri ile Ankara ve Konya'nın kuzeybatı kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Muğla, Aydın, İzmir, Uşak ve Manisa çevreleri ile Kütahya'nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının güneybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 9İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 13Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu 13İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13Adana: Parçalı bulutlu 20Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, batı kıyılarında kuvvetli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 15Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 15Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 3Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 13