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Yurt genelinde yağış beklenmiyor |7 Ocak Pazar yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinde yağış beklenmiyor |7 Ocak Pazar yurtta hava durumu

07 Ocak 2018 09:29

 Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bekleniyor. Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Az bulutlu ve açık geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde yere yer pus ve sis hadisesi bekleniyor 10
İstanbul: Az bulutlu ve açık 13
İzmir: Az bulutlu ve açık 17
Adana: Az bulutlu ve açık 17
Antalya: Az bulutlu ve açık 21
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 13
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 0
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde yere yer pus ve sis hadisesi bekleniyor 13 

Etiketler: hava durumu

 

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