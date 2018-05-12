Yurt genelinde yağışlar etkili oldu

Ankara’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, sürücülere zor anlar yaşattı. Altındağ’da sağanak yağmur nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havalanan şahıs, karşı istikametten gelen ticari taksinin üzerine düştü. Bir süre sürüklenen talihsiz yaya yerde hareketsiz kalırken, takside bulunan yolcu bir kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından tedavi edilmek üzere ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz yayanın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

İZMİR’DE EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Yağışın sorun teşkil ettiği bir başka kent İzmir oldu. Öğleden sonra başlayan ve etkisi artıran sağanak yağış bir anda doluya dönüştü; ardından da İzmir’i sel aldı. Yükselen sular nedeniyle ev ve işyerlerini su bastı. Vatandaşlar isyan etti.

HATAY’DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ AĞAÇLARI DEVİRDİ



Hatay’ın İskenderun ilçesinde de benzer görüntüler vardı. Akşam saatlerinde bir anda bastıran ve etkisini artıran yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle yollar göle dönerken, ağaçlar yollara devrildi. Olayda can ve mal kaybı yaşanmadı. Kentte yağışın şiddetini artırabileceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN’DA DERELER TAŞTI, KARAYOLU TRAFİĞE KAPANDI

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağmur ile dereler taştı, hayat felç oldu.Taşan sel suları nedeniyle Sincik-Kahta Karayolu yaklaşık yarım saat trafiğe kapandı.

Dere kenarında bulunan tarım arazileri sular altında kaldı.

TARIM ARAZİLERİ SEL SULARI İLE ZARAR GÖRDÜ

Burası ise Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesiydi. Tarım arazileri sular altında kaldı. Gece saatlerinde başlayan yağış aralıklarla devam etti. İlçeye bağlı Aşağı Ekece ve Gülaldı kırsal mahallelerinde bazı tarım arazileri selden nasibini aldı. Ekili tarım araziler büyük zarar gördü.