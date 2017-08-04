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Yurt içinde ikamet eden 10 milyon 227 bin kişi seyahate çıktı

2017 yılı birinci çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 10 milyon 227 bin kişi seyahate çıktı.

Yurt içinde ikamet eden 10 milyon 227 bin kişi seyahate çıktı

04 Ağustos 2017 10:11

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı ilk çeyreğine ilişkin ‘Hanehalkı Yurtiçi Turizm’ verisini açıkladı. Buna göre, Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan birinci çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 10 milyon 227 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,2 azalarak 12 milyon 662 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 104 milyon 848 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 8,3 gece, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 398 TL oldu.

Seyahate çıkanlar, 5 milyar 43 milyon 936 bin TL harcadı

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2017 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20 artarak 5 milyar 43 milyon 936 bin TL olarak gerçekleşti.

Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları olarak yapıldı. Bu harcamaların yüzde 95,6'sını 4 milyar 823 milyon 399 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 4,4'ünü ise 220 milyon 538 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu.

Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 72,1 ile ilk sırada yer aldı
Seyahate çıkış sebeplerinde ikinci sırada yüzde 10 ile 'sağlık', üçüncü sırada ise ile yüzde 8,5 ile 'gezi, eğlence, tatil' yer aldı.

Seyahate çıkanlar en çok arkadaş, akraba evinde kaldı
Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 90 milyon 28 bin geceleme sayısı ile en çok “arkadaş, akraba evinde” kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 5 milyon 78 bin geceleme ile “otel” yer alırken, “kendi evi” 4 milyon 139 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.


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