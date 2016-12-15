Edinilen bilgiye göre, Kozlu ilçesine bağlı Güney Mahallesi’nde yaklaşık iki sene önce yapımına başlanılan yurt inşaatının bulunduğu arazide sabah saatlerinde istinat duvarı çöktü. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, bölgede 9 binadaki 11 dairede ikamet eden vatandaşları tahliye etti. Yaklaşık 30 kadar mahalle sakini ilçedeki bir otele yerleştirildi.

Otele yerleşen mahalle sakinlerinden Saliha Yavuz, “Yurt yapılıyormuş. Nasıl oldu bilmiyoruz ama sabah bir gürültü ile kalktık. Üstten aşağıya orası yıkıldı. Benim evim hemen hudutta bulunuyor. Hiçbir şey alamadan çıktık. Biz uyuyorduk. Uykudan uyandık. Biz çoluk çocuk sokakta kaldık. Çocuğumun işi de yok, sakatlığı var. Ben nereye olsa sığarım ama sakat çocuğum var. Yetkililer bu duruma müdahale edecek sanırım. Kışı çıkartalım diye düşündüm ama çıkamadık. Yurt inşaatını yapan yetkililere de bir şey diyemiyoruz. Onlar da en az bizim kadar mağdur. Çünkü onlar da oraya dünya kadar masraf yaptılar” diye konuştu.

AFAD ekipleri bölgede heyelanla ilgili çalışma başlattı.

Onur Altındağ - Sertaç Özdemir

