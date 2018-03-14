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Yurt ışıkları Afrin için yandı

Gaziantep'te Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Ümmü Gülsüm Kız Öğrenci Yurdu'ndaki üniversite öğrencileri, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek amacıyla yurt binasının ışıklarıyla Afrin yazdı.

Yurt ışıkları Afrin için yandı

14 Mart 2018 23:05

Zeytin Dalı Harekatı’na Türkiye’nin dört bir yanından destekler gelirken bir destekte kız öğrenci yurdundan geldi. 100’ün üzerinde öğrencinin ve yurt personellerinin hazırladığı kareografide yurt binasının ışıkları ile Afrin yazıldı. Yurtta kalan öğrenciler, binanın bahçesine inerek bir yandan fotoğraflarken diğer yandan İstiklal Marşı okuyup ‘ Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez’ şeklinde sloganlar attı. 

Yurt yetkililerinden Pınar Erdoğan yaptığı açıklamada, “Bu etkinliği Afrin’de bulunan askerlerimize destek vermek amacıyla gerçekleştirdik. Ayrıca orada şehit verdiğimiz askerleri de bir nebze olsun anabilmek adına öğrencilerimiz ve personellerimiz ile buradayız. Afrin Harekatını canı gönülden destekliyoruz“ dedi.
Öte yandan öğrenciler ve yurt personelleri ise, Afrin'de savaşan Mehmetçikler adına güzel bir etkinliğin düzenlendiklerini söyleyerek, Orada mücadele eden askerlere destek verdiklerini kaydettiler.  

Abdülkadir Güneş
 

Etiketler: afrin, Gaziantep

 

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