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Yurt-Sav patlamanın olduğu yere karanfil bıraktı

Şehit ve Gazi Aileleri Dernekleri Federasyonu (Yurt-Sav) Başkanı Ahmet Büyükburç ile beraberindekiler, bombalı saldırıda hayatını kaybedenler anısına patlamanın olduğu noktaya karanfil bıraktı.


05 Kasım 2016 12:46

Terör örgütü PKK mensupları dün, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan emniyet müdürlüğü ek binası önünde bomba yüklü aracı infilak ettirmiş, olayda 2’si polis 9 kişi şehit olmuş, 100’den fazla kişi de yaralanmıştı. Patlamanın ardından polis merkezine dev Türk bayrağı asılırken, Şehit ve Gazi Aileleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Büyükburç olay yerine gelerek şehitler anısına, patlamanın olduğu noktaya karanfil bıraktı. Burada kısa bir açıklama yapan Büyükburç, “Bu ülkeyi bölemeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu ülkedeki 78 milyon, etle tırnak değil bedendeki can, damardaki kandır, bunu böyle biliniz. Anadolu’nun dört bir yanında barış dediniz başta Sur, Nusaybin Cizre, Silopi, Hakkari’yi yerle bir etmediniz mi? Toprağın altına gireceksiniz ve hak ettiğiniz cezayı alacaksınız. Herkesi sağduyuya davet ediyorum. Dış odaklar unutmasın, besledikleri bu kertenkele bir gün mutlaka ejderha olup sizi de vuracak” dedi. Konuşmaların ardından Büyükburç ve beraberindekiler patlamanın olduğu noktaya karanfil bıraktı.

Etiketler: diyarbakır, pkk, YURT-SAV


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