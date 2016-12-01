Adana'daki Asri Mezarlık morgundan sabah saatlerinde alınan cenazeler, Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ait Türk bayrakları asılan cenaze araçlarıyla konvoy halinde defnedilecekleri Aladağ ilçesinin kırsal kesimindeki mahalleleri Köprücük, Kışlak ve Karahan'a götürüldü.

Yol şartları nedeniyle güçlükle ilerleyen konvoyda bulunan Adana Valisi Mahmut Demirtaş da aracından inerek bölgede yol açma çalışması yapan görevlilerden bilgi aldı.

Cenaze araçları, polis ve askerler ile vatandaşların itmesiyle yola devam ettikten sonra Köprücük Mahallesi'ne ulaştı. Hayatını kaybeden öğrencilerin aileleri ve yakınları tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.

Köy Meydanı'nda düzenlenen cenaze törenine Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana milletvekilleri de katıldı.

Cenaze namazının kılınması ve okunan duaların ardından öğrenciler Bahtınur Baş, Nurgül Pertlek, Tuğba Aydoğdu, Sümeyye Yetim, Sevim Köylü ve Zeliha Avcı'nın cenazeleri mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Öğrencilerden Sema Nur Aydoğdu, Cennet Karataş ve İlknur Maden Kışlak Mahallesi'de, Gamze Bagir Karahan Mahallesi'nde defnedildi.

Yangında hayatını kaybeden yurt müdürünün 6 yaşındaki kızı Sare Betül Genç Mersin'in Tarsus ilçesinde, eğitmen Fatma Canatan'ın cenazesi ise Mersin'in Çamlıyla ilçesinde toprağa verilmişti.

Nuri Pir - Umutcan İşledici



