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Yurt yangınında tahliye edilen 4 yönetici yeniden tutuklandı

Adana'nın Aladağ ilçesinde 12 kişinin hayatını kaybettiği yurt yangınıyla ilgili yargılandıkları mahkemece tahliye edilen dernek yöneticisi 4 kişi yeniden tutuklandı.


06 Şubat 2017 12:18

Alınan bilgiye göre, Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 12 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı 29 Kasım 2016'daki yurt yangınıyla ilgili olarak, kızı da ölen yurt müdürü Cumali Genç, müdür yardımcısı İsmail Uğur ile Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği'nin yöneticileri Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş, Mahir Kılınç 4 Aralık'ta tutuklanmıştı.

Tutuklanan şüphelilerle ilgili olarak avukatları Aladağ Sulh Ceza Mahkemesi'ne tahliye talebinde bulundu. Mahkeme, 22 Ocak'ta Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği'nin yöneticileri Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş, Mahir Kılınç'ı tutuksuz yargılanmak üzere tahliye etti. Cumali Genç ile yardımcısı İsmail Uğur'un ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Dernek yöneticilerinin tahliye edilmesi üzerine soruşturmayı yürütün savcı, karara itiraz etti.
Aladağ Emniyet Amirliği ekipleri, tahliye edilen Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş ve Mahir Kılınç'ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi cezaevine gönderildi. 

Fatih Keçe-Erol Karaoğlan

Etiketler: 4 yönetici, adana, yurt yangını


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