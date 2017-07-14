Yurtdışında üniversite artık hayal değil

Sınırları aşıp öğrencisini dünya sahnesine hazırlayan Bahçeşehir Üniversitesi, 3 kıtada, 8 ülkede, 5 üniversite, 4 dil okulu ve 5 uydu kampüsü ile Türkiye’nin eğitim alanındaki dünya markası BAU Global ile öğrencilerine gerçek anlamda bir uluslararası öğrenci olma deneyimi yaşatıyor. Türkiye’de bir ilk, dünyada ise öncü markalardan biri olan “BAU Global” çatısı altındaki öğrenciler, ABD, Berlin, Silikon Vadisi, Toronto, Köln, Roma, Hong Kong, Batum ve Kıbrıs’da yer alan kampüslerde ister eğitim hayatlarının tamamını, isterlerse birkaç senelerini bu ülkelerde geçirebiliyorlar. Bunun yanında mezun olduktan sonra mezun oldukları ülke yasalarına göre diploma alma hakkı kazanıyorlar. BAU Global bünyesinde bulunan üniversitelerde mimarlık, sanat, işletme, tasarım, eğitim, mühendislik, sağlık bilimleri, bilişim teknolojileri, hukuk ve tıp dahil olmak üzere yüzlerce lisans, yüksek lisans ve doktora programı bulunuyor.

Ayrıca hem yabancı dili yaşayarak yerinde öğrenmek hem de farklı kültürleri yakından tanımak adına olanaklar sunan BAU Global, dileyen öğrencilere hazırlık sınıfını BAU Washington DC kampüsünde ya da Kanada’nın Toronto şehrindeki BAU kampüsünde okuma fırsatını sunuyor.

UĞUR GÜLBOY