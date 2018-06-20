Diğer
Kategoriler

Yurtdışındaki rekor katılım oyları Ankara'ya getirildi

Yurtdışında toplam 60 ülkede yaşayan seçmenlerin kullandığı oylar Türkiye'ye getirildi.

Yurtdışındaki rekor katılım oyları Ankaraya getirildi

20 Haziran 2018 21:34

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili genel seçimi için 7 Haziran tarihinde başlayan oy verme işlemi 19 Haziran itibariyle sona erdi. Toplamda 60 ülkede kurulan 123 temsilcilikte oy kullanıldı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Türkiye'de seçimlerin son derece güvenli ve şeffaf yapıldığını, mahalledeki sandık sonuç tutanağının, Türkiye geneline yansımasına kadar tüm süreci siyasi partilere eş zamanlı gönderdiklerini belirtti. Seçmenlerin 1 milyon 357 bin 676'si dış temsilciliklerde oy verirken, 128 bin 732 Türk vatandaşı da gümrük kapılarında oy kullandı.

Sandık saklama komisyonu üyeleri ve parti temsilcilerinin gözetiminde saklanan oylar, ilk olarak İstanbul'daki yurt dışı seçim bölgesi başkanlığına, ardından da Ankara Esenboğa Havaalanı'na getirildi. Oylar ATO Congresium'a ulaştırılacak. 

Yağmur Yıldız - Fatih Erdoğan
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç