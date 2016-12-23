Ticari ithalat dışında, yurtdışından getirilecek cep telefonu, bilgisayar, televizyon, uydu alıcısı gibi cihazlara yönelik bir defaya mahsus olmak üzere alınacak ücret Bakanlar Kurulu kararıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre; 51 ekrandan 148 ekrana kadar olan TV'lerden, ekran boyutuna göre 10 euro ile 80 euro arası, oto radyo alıcılarından 1 euro, videolardan 18 euro, bilgisayar ve tabletlerden 10 euro, cep telefonlarından 20 euro bandrol bedeli tahsil edilecek.

Ayrıca, TV ağırlıklı birleşik cihazlardan 9 ile 21 euro arasında, radyo ağırlık birleşik cihazlardan ise 1 ile 18 euro arasında, cep tipi radyolu mp3-mp4 çalarları ile radyo veya TV'li navigasyon cihazlarından 7 euro, radyo veya TV'li DVD-VCD oynatıcılar ile radyo veya TV'li ev sinema sistemlerinden ise 15 euro bandrol bedeli alınacak.