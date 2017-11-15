Yurtta hava durumu 15 Kasım 2017 | Sürücüler dikkat: Sabah ve gece sis var!

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde güney ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ISTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELI °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DENIZLI °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
IZMIR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 24°C
Parçalı az bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı az bulutlu
HATAY °C, 24°C
Parçalı az bulutlu
MERSIN °C, 24°C
Parçalı az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
CANKIRI °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ESKISEHIR °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ORDU °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZIANTEP °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SANLIURFA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SIIRT °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu