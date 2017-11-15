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Yurtta hava durumu 15 Kasım 2017 | Sürücüler dikkat: Sabah ve gece sis var!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batı bölgelerin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Yurtta hava durumu 15 Kasım 2017 | Sürücüler dikkat: Sabah ve gece sis var!

15 Kasım 2017 07:53

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde güney ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ISTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELI °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

DENIZLI °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

IZMIR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 24°C
Parçalı az bulutlu

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı az bulutlu

HATAY °C, 24°C
Parçalı az bulutlu

MERSIN °C, 24°C
Parçalı az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

CANKIRI °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ESKISEHIR °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ORDU °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZIANTEP °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

SANLIURFA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

SIIRT °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

 

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