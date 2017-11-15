Yurtta hava durumu 15 Kasım 2017 | Sürücüler dikkat: Sabah ve gece sis var!

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde güney ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ISTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELI °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DENIZLI °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

IZMIR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı az bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı az bulutlu

HATAY °C, 24°C

Parçalı az bulutlu

MERSIN °C, 24°C

Parçalı az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

CANKIRI °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ESKISEHIR °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ORDU °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZIANTEP °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SANLIURFA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SIIRT °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu