Yurtta hava durumu 16 Kasım 2017 | Sürücüler dikkat: Sabah ve gece sis var!

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, Marmara ve Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde saatlerinde güneyinde ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ISTANBUL °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KOCAELI °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
SAKARYA °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DENIZLI °C, 21°C
Parçalı bulutlu
IZMIR °C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KÜTAHYA °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 25°C
Parçalı az bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı az bulutlu
HATAY °C, 24°C
Parçalı az bulutlu
MERSIN °C, 24°C
Parçalı az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
CANKIRI °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKISEHIR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde saatlerinde, iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde saatlerinde, iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ORDU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde saatlerinde, batı kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZIANTEP °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
SANLIURFA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SIIRT °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu