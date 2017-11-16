Yurtta hava durumu 16 Kasım 2017 | Sürücüler dikkat: Sabah ve gece sis var!

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, Marmara ve Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde saatlerinde güneyinde ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ISTANBUL °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KOCAELI °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SAKARYA °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DENIZLI °C, 21°C

Parçalı bulutlu

IZMIR °C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KÜTAHYA °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı az bulutlu

HATAY °C, 24°C

Parçalı az bulutlu

MERSIN °C, 24°C

Parçalı az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

CANKIRI °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKISEHIR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde saatlerinde, iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde saatlerinde, iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ORDU °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde saatlerinde, batı kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZIANTEP °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SANLIURFA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SIIRT °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu