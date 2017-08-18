Diğer
Kategoriler

Yurtta hava durumu-18 Ağustos 2017

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Muğla, Ordu, Çorum, Amasya, Samsun'un doğusu, Isparta'nın kuzeyi ve Burdur'un batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yurtta hava durumu-18 Ağustos 2017

18 Ağustos 2017 11:07

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyı kesimleri ile güneydoğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 35

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri ve Toroslar mevkii kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 30

Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39 

Etiketler: hava durumu, hava durumu nasıl


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 31°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç