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Yurtta hava durumu-24 Ağustos 2017

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile Samsun'un doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurtta hava durumu-24 Ağustos 2017

24 Ağustos 2017 09:31

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre hava sıcaklığıiç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ve güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 29

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 30

Adana: Parçalı ve az bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 34

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40 

Etiketler: hava, yağış


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  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

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