Hava sıcaklığının kuzey, doğu ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Karadeniz kıyılarında kuzey batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz kıyıları ile Karadeniz kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara:Parçalı bulutlu 23

İstanbul: Parçalı bulutlu 22

Bursa: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22

İzmir: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı 26

Adana: Parçalı bulutlu 30

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu çevreleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı 27

Konya: Parçalı bulutlu 26

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 23

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı bulutlu 20

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 30