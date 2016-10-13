Hava sıcaklığının kuzey, doğu ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Karadeniz kıyılarında kuzey batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz kıyıları ile Karadeniz kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara:Parçalı bulutlu 23
İstanbul: Parçalı bulutlu 22
Bursa: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22
İzmir: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı 26
Adana: Parçalı bulutlu 30
Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu çevreleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı 27
Konya: Parçalı bulutlu 26
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 23
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı bulutlu 20
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 30