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Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Yurtta hava durumu

11 Kasım 2016 09:28

 Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege ile Manisa, Düzce, Bartın ve Zonguldak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 17
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu hafif sağanak yağışlı 22
İzmir:Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Adana: Parçalı bulutlu 27
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 23
Samsun: Parçalı bulutlu 24
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 27
Erzurum: Az bulutlu 16
Diyarbakır: Az bulutlu 21 


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