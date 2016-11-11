Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege ile Manisa, Düzce, Bartın ve Zonguldak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 17

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu hafif sağanak yağışlı 22

İzmir:Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Adana: Parçalı bulutlu 27

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 23

Samsun: Parçalı bulutlu 24

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 27

Erzurum: Az bulutlu 16

Diyarbakır: Az bulutlu 21