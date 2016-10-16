Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, zamanla Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-60 Km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 20

İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 22

Bursa: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 24

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 27

Adana: Az bulutlu ve açık 31

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Konya: Az bulutlu ve açık 20

Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 18

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu 14

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 26