Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, zamanla Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-60 Km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 20
İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 22
Bursa: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 24
İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 27
Adana: Az bulutlu ve açık 31
Antalya: Az bulutlu ve açık 30
Konya: Az bulutlu ve açık 20
Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 20
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 18
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu 14
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 26