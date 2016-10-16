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Yurtta hava durumu.. Bugün (16 Ekim 2016) hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı zamanla çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz kıyıları, Karabük, Kastamonu ve Ardahan çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Yurtta hava durumu.. Bugün (16 Ekim 2016) hava nasıl olacak?

16 Ekim 2016 09:04

Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. 

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, zamanla Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-60 Km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 20
İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 22
Bursa: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 24
İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 27
Adana: Az bulutlu ve açık 31
Antalya: Az bulutlu ve açık 30
Konya: Az bulutlu ve açık 20
Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 20
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 18
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu 14
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 26 

Etiketler: 16 Ekim 2016, bugün hava nasıl olacak, hava durumu


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