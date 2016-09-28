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Yurtta hava durumu.. Bugün (28 Eylül 2016) hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Amasya, Erzurum'un kuzey ve doğu kesimleri, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurtta hava durumu.. Bugün (28 Eylül 2016) hava nasıl olacak?

28 Eylül 2016 08:15

Yağışların; Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile zamanla güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısı ve güneydoğusunda kuvvetli (30-50 Km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu 20
İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu 24
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26
Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu 23
Adana: Az bulutlu ve açık 32
Antalya: Az bulutlu ve açık 31
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak (Yağışların öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor) 20
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların ; İl genelinde kuvvetli, doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor) 20
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 15
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 28 

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