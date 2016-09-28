Yağışların; Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile zamanla güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısı ve güneydoğusunda kuvvetli (30-50 Km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu 20

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu 24

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26

Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu 23

Adana: Az bulutlu ve açık 32

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak (Yağışların öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor) 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların ; İl genelinde kuvvetli, doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor) 20

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 15

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 28