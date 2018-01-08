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Yurtta hava durumu | Bugün hava nasıl 8 Ocak 2018

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor... Hava durumunun ayrıntıları ve bugün hava nasıl sorusunun cevabı haberimizde...

Yurtta hava durumu | Bugün hava nasıl 8 Ocak 2018

08 Ocak 2018 08:29

 Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığındaönemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık (Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.) 11
İstanbul: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu (Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.) 14

İzmir: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 17
Adana: Az bulutlu ve açık 18
Antalya: Az bulutlu ve açık 22
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 14
Erzurum: Az bulutlu ve açık (Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.) 0
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 14 

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  • İstanbul

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  • Ankara

    Ankara 11°C

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