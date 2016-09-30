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Yurtta hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? 30 Eylül 2016 günü hava durumu...

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurtta hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? 30 Eylül 2016 günü hava durumu...

30 Eylül 2016 08:06

Yağışların; Giresun'un doğusu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'de 2000 metre üzeri rakıma sahip alanlarda yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 22
İstanbul: Az bulutlu ve açık 26
İzmir: Az bulutlu ve açık 29
Adana: Az bulutlu ve açık 32
Bursa: Az bulutlu ve açık 27
Antalya: Az bulutlu ve açık 30
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22
Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 20
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27

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  • İzmir

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  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

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