Yağışların; Giresun'un doğusu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'de 2000 metre üzeri rakıma sahip alanlarda yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 22

İstanbul: Az bulutlu ve açık 26

İzmir: Az bulutlu ve açık 29

Adana: Az bulutlu ve açık 32

Bursa: Az bulutlu ve açık 27

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 20

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27