Kozlu ilçesine bağlı Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi yanında bulunan yurtta kalan kız öğrenciler, yurt binasının önünde toplanarak slogan attı. Yurt binası önünde toplanan kız öğrencilerden bazıları baygınlık geçirdi. Baygınlık geçiren kız öğrenciler 112 Acil Servis Ambulanslarında yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Yurt binası önüne gelen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kız öğrencileri sakinleştirmek için çaba sarf etti.

Yurt binası önündeki gerginlik devam ederken İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Avcı polis otosundan genç kızlara anons yaptı. Avcı, “Bu şekilde burada sabaha kadar da dursak bir çözüme ulaşamayacağız. Biz bütün sıkıntılarınızı anladık. Arkadaşlarımız tek tek not aldılar. Biz polis teşkilatı olarak güvenliğiniz için 24 saat boyunca resmi araçlar nöbet tutacaklar. Güvenlik anlamında en küçük sıkıntı yaşanmayacak. Bu konuda biz size gerekli teminatı veriyoruz. O nedenle hepiniz lütfen odalarınıza geçin. Biz de görevliler olarak burada gerekli tedbirler alalım. Biz sorunun çözümü için burada bulunuyoruz” dedi.

Eylem yapan kız öğrenciler, yurdun önüne gelen İl Emniyet Müdürü Osman Ak'la görüştü. Öğrenciler, daha sonra eylemlerine son verdi.

Onur Altındağ - Sertaç Özdemir