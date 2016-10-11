Diğer
Kategoriler

Yurtta kalan kız öğrencilerin eylemi

Zonguldak'ta, bir yurtta kalan kız öğrenciler, iki arkadaşlarının kaçırıldığını öne sürerek eylem yapıp, güvenlik tedbirlerinin arttırılmasını istedi.

Yurtta kalan kız öğrencilerin eylemi

11 Ekim 2016 08:21
Yurtta kalan kız öğrencilerin eylemi - Tıkla İzle

Kozlu ilçesine bağlı Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi yanında bulunan yurtta kalan kız öğrenciler, yurt binasının önünde toplanarak slogan attı. Yurt binası önünde toplanan kız öğrencilerden bazıları baygınlık geçirdi. Baygınlık geçiren kız öğrenciler 112 Acil Servis Ambulanslarında yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Yurt binası önüne gelen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kız öğrencileri sakinleştirmek için çaba sarf etti.

Yurt binası önündeki gerginlik devam ederken İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Avcı polis otosundan genç kızlara anons yaptı. Avcı, “Bu şekilde burada sabaha kadar da dursak bir çözüme ulaşamayacağız. Biz bütün sıkıntılarınızı anladık. Arkadaşlarımız tek tek not aldılar. Biz polis teşkilatı olarak güvenliğiniz için 24 saat boyunca resmi araçlar nöbet tutacaklar. Güvenlik anlamında en küçük sıkıntı yaşanmayacak. Bu konuda biz size gerekli teminatı veriyoruz. O nedenle hepiniz lütfen odalarınıza geçin. Biz de görevliler olarak burada gerekli tedbirler alalım. Biz sorunun çözümü için burada bulunuyoruz” dedi.

Eylem yapan kız öğrenciler, yurdun önüne gelen İl Emniyet Müdürü Osman Ak'la görüştü. Öğrenciler, daha sonra eylemlerine son verdi. 

Onur Altındağ - Sertaç Özdemir

Etiketler: eylem, kız öğrenciler, Zonguldak


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!