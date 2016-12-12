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Yurttan çıkabilmek için bunu yapmışlar!

Bursa’da koruma altındaki 4 kızın bileklerini yurttan dışarıya çıkabilmek için kestikleri ortaya çıktı.

Yurttan çıkabilmek için bunu yapmışlar!

12 Aralık 2016 19:17

Olay, Osmangazi ilçesinde koruma altındaki kızların kaldığı bir yurtta meydana geldi. İddiaya göre, bunalıma giren 4 kız, yurt içinde kesici bir cisimle bileklerini keserek toplu intihar girişiminde bulundu. Yurt görevlilerinin fark etmesi üzerine 112 ekiplerine haber verildi. Olay yerine 3 ambulans sevk edilirken, 112 sağlık ekipleri 4 yaralı kızı yurt içindeki ilk müdahale sonrası Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kızların bir süre sonra yurttan kaçmak için böyle bir yalana başvurdukları ortaya çıktı.

Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayın kurumdan izinsiz ayrılma teşebbüsü olduğu, kızların dışarıya çıkabilmek için böyle bir yolu seçtikleri belirtildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri ise yaptıkları yazılı açıklamada, "Yapılan ilk inceleme sonucu herhangi bir toplu intihar girişiminin bulunmadığı, kurumdan izinsiz ayrılma teşebbüsü olduğu, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirlenmiştir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğünde korunma ve bakım altında bulunan çocuklar hakkında bakım tedbiri alınarak tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır. Çocuklar Anka Psiko-Sosyal Destek Programı’ndan geçirilmekte, eğitim, sağlık, barınma ve hukuki hizmet sunulmaktadır. Bakım altında bulunan çocuklar için gerçekleştirilen bütün işlemler çocuğun üstün yararı ilkesi çerçevesinde yürütülmektedir" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Bursa Valiliği tarafından olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.


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