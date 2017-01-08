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Yurttan kar manzaraları

Doğusu ve Batısı ile tüm yurt adeta beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışları aralıksız sürerken dondurucu soğuklar da hüküm sürüyor.

Yurttan kar manzaraları

08 Ocak 2017 14:33
Yurttan kar manzaraları - Tıkla İzle

Tüm Türkiye kış mevsimini tam anlamıyla yaşıyor. Kapanan yollar, donan göller, insan boyuna ulaşan kar yükseklikleri... Ancak her ne kadar olumsuzluklar yaşansa da çoğu ilde kar sevinci yaşanıyor.

ERZİNCAN

Ocak ayıyla beraber kar yoğunluğunun yeterli seviyeye ulaşması yüksek kesimlerde kış turizmini de hareketlendirdi. Sezonla beraber kayak merkezleri doldu taştı. Erzincan bugünlerde Ergan kayak Merkezinde kayakseverleri ağırlıyor. Kayak yapmaya gelenlerin arasında olan 76 yaşındaki Mustafa Bozdere ise enerjisiyle herkesi kendine hayran bırakıyor. Korkularını yenip bu spora gönül veren Mustafa dede cesaretiyle gençlere taş çıkartıyor. Meraklı gözlerin arasında kayak yapmanın tadını çıkartıyor.

AYDIN

Aydın’da 4 yıl sonra gelen karın sevinci yaşanıyor. Yüksek kesimlerde gerçekleşen kar yağışı nedeniyle yediden yetmişe herkes adeta bayram yaptı. Karı ilk kez gören bazı çocuklar ise doyasıya eğlendi. Karla hasret gideren Aydınlılar renkli görüntüler oluşturdu.

BURSA

Bursa’da da etkili olan kar yağışı vatandaşı sokağa döktü. Orhangazi ilçesinde bir araya gelen mahalle sakinleri yokuşlardan kayarak karın keyfini çıkarttı.Kadın erkek, çoluk çocuk poşetini alan dışarıya koştu.


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