Yurttan kar manzaraları| Yurtta kış etkisini göstermeye başladı

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar erken yağdı. Kar yağışı nedeniyle beyaz gelinliğini erken giyen Uludağ'da vatandaşlar kar özlemini kar yiyerek giderdi. Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu Uludağ'da yeşille beyazın muhteşem buluşması havadan görüntülendi. Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da 29 Ekim sabahı başlayan kar yağışı bugünde aralıklarla devam etti. Milli parklar girişinin ardından beyaza bürünen dağ yolunda oteller bölgesine kadar kar küreme araçları aralıksız çalıştı. Sarıalan, Oteller birinci ve ikinci bölge ile Çobankaya bölgelerinde kar yağışının bazı yolları kapadığı gözlemlendi.

Uludağ'ın meşhur memba suyunu içmeye alışık olan bir çift kara rağmen araçlarıyla çıktıkları Oteller Bölgesi'ndeki bir çeşmeden damacanalarla su doldururken görüntülendi. Soğuğa rağmen karda yüzünü yıkayan İshak Yıldız, uzun süredir kar yağışını beklediklerini belirterek, bol bol kar yemeyi tercih etti.

Oteller Bölgesi'ne yaptığı otel inşaatını incelemek üzere gelen işadamı Muhammet Akan ise kar yağışını beklemediklerini belirterek,"Umarız havalar düzelir, inşaatımız devam ediyor. Hazırlıksız yakalandık. Kar bu sene beklediğimizden erken geldi" dedi.

Bolu’da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olurken, kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreyi buldu.

Bolu’da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oldu. Bolu’nun en önemli kayak merkezlerinden Kartalkaya’da etkisini sabah saatlerinde de artırarak devam eden kar yağışıyla birlikte çam ağaçları beyazlara büründü.

Kar yağışının gece saat 00.00 sıralarında başladığını ve 10 santimetreyi bulduğunu belirten köylüler, traktörleriyle şehir merkezine hareket etmeye başladılar.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olurken Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken, beyaza büründü. Kar ve tipi dolayısıyla Erzurum-Tekman Karayolu da ulaşıma kapandı.

3200 rakımlı Palandöken Kayak Merkezinde etkili olan kar yağışı Erzurum’a kışı getirdi. Kar kalınlığı Palandöken’in Ejder zirvesinde 10 santimetreye ulaştı. Beyaz örtüyle kaplanan Palandöken’e çıkan bazı vatandaşlar kartopu oynamanın keyfini yaşadı.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde etkisini gösteren soğuk hava ve yağmur, yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Soğuk havanın etkisiyle 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi ile 3 bin 180 rakımlı Allah-u Ekber ve 2 bin 600 rakımlı Ağbaba dağları beyaza büründü.

Sarıkamış Kayak Merkezi’nin beyaza büründüğünü ifade eden Habitat Otel Sahibi Kürşat Gemalmaz, “Sarıkamış Kayak Merkezine sezonumuzun ilk karı yağdı. Dün Akşamdan beri yağmur yağıyor yağmurun peşine mevsimin ilk karı kayak merkezine yağdı. Biz turizmciler olarak son hız hazırlıklarımıza devam ediyoruz bu kapsamda hem biz hem de Dağ A.Ş tesislerimizin bakım ve onarımını gerçekleştiriyor. Etapların bakım ve onarımı tamamlandı halatları değiştirildi her türlü bakımı gerçekleşti. Bizlerde otel olarak tadilat ve tamirat işlemlerimiz bitti. Kış sezonlarımıza indirimlerimiz başladı” dedi.

Öte yandan Sarıkamış’ta etkili olan soğuk hava yüksek kesimlerde kar yağışına neden olurken, ilçe merkezine ise yağmur olarak düşüyor. Soğuk ve yağışlı havanın Sarıkamış’ta etkisini sürdüreceği öğrenildi.

Sakarya’nın en yüksek noktası olan Hendek Dikmen Yaylası’na yılın ilk karı yağdı.

Havaların soğumasının ardından bin 725 metre yükseklikteki Hendek Dikmen Yaylası zirvesine yılın ilk karı düştü. Dikmen Yaylası zirvesi kar yağışı ile beyaza büründü. Sabah saatlerinde başlayan ve yüksek kesimlerde etkisini gösteren yağış, kar kalınlığını yaylanın yüksek kesimlerinde 5 santimetreye kadar ulaştı. Yayla’nın yüksek noktalarına kar yağmasının ardından, halk arasında 'kar soğuğu' olarak tabir edilen soğukları da başladı. Kar yağışının yaşandığı yaylalarda yaşayanları ise ikametlerini birkaç gün önceden boşalttığı öğrenildi.

Ankara’nın kuzeyinde yer alan dağlık kesimlere mevsimin ilk karı yağdı.

Ülke genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava Ankara’da kendini gösterdi. İl merkezinde yağmur olarak görülen yağışlı hava ilin yüksek kesimlerin olduğu Kızılcahamam ilçesinde kar olarak kendini gösterdi. Kızılcahamam’ın Eğerlialören Mahallesi Alperen yaylasına sabah saatlerinde kar yağışı başladı.

Karabük’te yüksek kesimler kar yağışı etkili olurken, kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreyi buldu.

Karabük’te dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oldu. Karabük’ün Büyükdüz mevkii ve Sarıçiçek bölgesinde etkili olan kar yağışı sonrası doğa beyaza büründü. Etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı ise 10 cm ulaştı.