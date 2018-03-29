Yurttaş Holding’in 12'nci şirketi BİRKAP Finans, 1 milyon TL sermaye ile kuruldu

Türkiye’nin ilk TSE belgeli Trimbox’ı üreten ve 9 farklı sektörde faaliyetleri bulunan Yurttaş Holding bünyesindeki 12'nci şirket olarak BİRKAP Finansal Danışmanlık A.Ş. kuruldu.

BİRKAP Finansal Danışmanlık A.Ş.’nin de Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Evren Yurttaş, "Bursa merkezli olan yeni şirketimizi 1 milyon TL sermaye ile kurduk. Kuruluş amacımız, paydaşlarının birikimlerini doğru yatırımlara yönlendirerek ülkeye katma değer kazandırmak ve yatırımcısının da ciddi kazançlar elde edebilmesinisağlamaktır" dedi.

Finansal konularda danışmanlık yaparak, teknolojik yatırımların hızlanması için milli sermayelerin ekonomiye kazandırılmasınısağlamayı hedeflediklerini belirten Yurttaş, birlikte kalkınma projesi olarak başladıkları faaliyetlerin finans şirketi olarak devam ettiğini, yakın zamanda faizsiz bankacılık hizmetlerinin tamamını bünyesinde barındıracak bir yapının kurulacağının da müjdesini verdi.

Yurttaş Holding bünyesinde, şalt malzeme üretimi, satış ve pazarlama, finans, reklam, filo kiralama, sigorta, ham madde tedariki, ihracat, harita mühendislik alanında müşavirlik hizmetleriyle 9 farklı sektördeki 12 şirketleri ile Türkiye ve Dünyapazarında hizmetlerine devam ettiklerini ifade eden Yurttaş, "Trimbox’ın dünya markası olma yolunda hızlı ve emin adımlarla ilerleyişi ile Türkiye değerinin yükselişini ve dünyanın her yerinde olma misyonunu üstlenmiş durumdayız" diye konuştu.

BİRKAP Finansal Danışmanlık A.Ş.’nin tanıtımı 31 Mart’ta Bursa’da yapılacak

Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş, BİRKAP Finansal Danışmanlık A.Ş.’nin tanıtımının 31 Mart Cumartesi akşamı Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde sunuculuğunu Mehmet Ali Erbil ve Fatoş Seğmen’in yapacağı, TRT sanatçısı Ünal Zorer’in güzel sesiyle renk katacağı ve Bursa protokolünün de davetli olduğu gecede yapacaklarını söyledi.