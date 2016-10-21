Olay Karamürsel Fatih Sultan mahallesinde meydana geldi. Annesiyle birlikte yaşayan 45 yaşındaki yürüme ve konuşma engeli olan Nuran Karataş, dolandırıcıların son kurbanı oldu. Edinilen bilgiye göre, Karamürsel’de küçük bir örgü dükkanında sattığı el işi ürünlerle geçimini sağlayan Nuran Karataş, Sinan D. Adlı kişiden birlikte tütün alıp satma iş yapma teklifi aldı. Sinan D.’nin kendisine daha fazla para kazanacağını söyleyen Karataş, bankaya giderek ortaklık için 30 bin TL çekti. Daha sonra çektiği parayı Sinan D.’ye veren Karataş, Urfra’ya tütün almaya gideceğini söyleyen Sinan D.’den bir daha haber alamadı. Gece gündüz kredi borcunu ödemek için çalıştığını söyleyen Karataş, yaptığı şikayet başvurusunun da olayın kendi rızasıyla olduğu için dikkate alınmadığını iddia etti.

Dolandırıldığını iddia eden Karataş , “Bankadan 30 bin TL çektik ve 10 bin TL’si ile dükkan açtık. Sinan D., geriye kalan parayı ve kredi kartımı da alarak Urfa’ya tütün almaya gideceğini söyledi. Daha sonra da bir daha uğrayan olmadı. Beni 26 bin TL dolandırdı. Mahkemeye gideceğim ama durumum kötü. Borcumu kapatmak için gece yarılarına kadar annemle birlikte çalışıyorum. İkimizin de sağlığı bozuldu. Sinan D.’nin yakalanıp paramızın kurtarılması için yardım bekliyorum” dedi.

Uğur Buber

KOCAELİ