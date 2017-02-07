Gaziantepli Hasan Çelik, 13 yaşındayken yakalandığı sinir damarlarında tembelleşme hastalığıyla yatalak hale gelmeye başladı. Doktorların gittikçe yatağa bağımlı kalacak dediği Hasan Çelik, başladığı yüzme sporuyla hastalığını durdurarak yürümeye başladı. Yüzmeyi öğrenen Çelik, Türkiye genelinde katıldığı yüzme yarışmalarında 5 kez ikinciliği, bir kez de üçüncülüğü elde ederek, toplam 6 madalya kazandı.

6 yıldır yüzdüğünü söyleyen engelli Hasan Çelik 6 madalya aldığını, yüzmeyi çok sevdiğini ve yüzerek daha da iyileşeceğini söyledi.

“DOKTORLAR ’YATALAK OLUR’ DEDİ"

Hasan Çelik’in annesi Meryem Çelik, yüzmeye başlamadan önce durumu kötüleşen oğlu için doktorların, giderek yatalak hale geleceğini söylediğini ifade etti. Yüzme ile birlikte oğlunun hem sağlığının hem de hayatının değiştiğini anlatan Meryem Çelik, "Oğlum 13 yaşında sinir damarlarında tembelleşme oluştu. Götürdüğüm doktorlar oğlun giderek yatağa bağımlı hale gelecek dediler. Buraya getirdiğimde üç kişiyle taşıyorduk hiç yürüyemiyordu. Yüzme sporuna başladı. Yüzmeyi çok seviyordu. Belli bir süre yüzünce baktık ki hareketlenmeye başladı. Çok şükür şimdi tek başıma oğlumu buraya getirip götürüyorum ayakları tutuyor. Oğlum Türkiye genelinde birçok yarışmaya katıldı. Bu yarışmalarda 6 madalya kazandı. Şimdi de hedefi Avrupa da şampiyonluk yaşamak ona hazırlanıyor” dedi.

“BİZE GELDİĞİNDE 4 KİŞİYLE ZOR YÜRÜYORDU”

Yüzme eğitmeni İbrahim Halil kürkçü, Hasan’ı ilk gördüklerinde 4 kişiyle zor yürüdüğünü belirterek, “Hasan Çelik buraya geldiğinde 4 kişinin yardımıyla zor yürüyordu. Doktorların söylemine göre yavaş yavaş yatalak duruma gelecekti. Biz ilk önce rehabilite ve suda egzersiz yaparak başladık. Ve Hasan’a yüzmeyi öğrettik. Bu sayede Hasan’ın yürüme becerisi gittikçe gelişti. Hastalığı da durmuş vaziyetti. Hasan şimdi Türkiye şampiyonu, hedefimiz Avrupa şampiyonluğudur” diye konuştu.

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