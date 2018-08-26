Yürüyüşe çıktı, 3 gündür kayıp

Edinilen bilgiye göre, 36 yaşındaki Seyit Balta, 23 Ağustos 2018 Perşembe günü, ailesine ‘yürüyüşe gidiyorum’ diyerek evden ayrıldı. Akşam saatlerine kadar eve dönmeyen Balta’yı merak eden aile fertleri, hayatından endişe duydukları çocukları için Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek kayıp başvurusunda bulundu. 3 gün boyunca evine dönmeyen ve haber alınamayan Balta’yı bulmak için sabah saatlerinde ilçeye bağlı Bakış Mahallesi kırsalında İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD görevlilerinden oluşan bir arama ekibi oluşturuldu.

Arama ekibi, mahallenin kırsal bölgelerini karış karış tarayarak Seyit Balta’yı arama çalışmalarına başladı. Arama çalışmalarının, mahalleye yakın dağlık bölgeye doğru kaydırıldığı öğrenildi. Tüm arama çalışmalarına rağmen herhangi bir ize rastlanılmadı. Bekar olan Seyit Balta’nın bulunması için başlatılan arama çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Murat Sürücü

