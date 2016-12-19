Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 18 Aralık 2016 günü Yüksekova ilçesinde “Teröre Lanet Yürüyüşü” yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yürüyüş esnasında bölücü terör örgütü lehine slogan atan, terör örgütü propagandası yaparak yürüyüş yapan halkı galeyana getirip kışkırtmaya çalışan bir şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.