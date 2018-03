Yusuf Erdoğan: 'Batalla ile oynamak her futbolcuya nasip olacak bir duygu değildi'

Yeşil-beyazlı takımın sezon başı transfer döneminde Trabzonspor’dan 3 yıllığına kadrosuna kattığı kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Bursaspor’u tercih etmesindeki en büyük etkenlerden birinin taraftar potansiyeli olduğunu ifade eden Erdoğan, “Her zaman Bursa deplasmanında kazanmak büyük bir süksedir diğer takımlar için. Taraftar, yeni stat, tesisler mükemmel, Türkiye’nin ender kulüplerinden biri bu konuda Bursaspor. Tercih etmemdeki en büyük etkenlerden biri de hem şampiyon bir kulüp olması hem de taraftar potansiyelinin çok güçlü olması” dedi.

“Buranın sıradan bir kulüp olmadığını herkes biliyor artık”

5-0 mağlup olunan Galatasaray maçının kendisi için hayal kırıklığı olduğunu ifade eden Yusuf Erdoğan, “Taraftarımız da deplasman tribününü full doldurmuştu. Trabzonspor’da bile bu kadar full doldurulduğunu görmedim deplasman tribününün. Sesleri çok iyi çıkıyordu. Orada olduklarını hissettiriyorlardı. Onlara çok teşekkür ediyorum ama bizim için kötü bir mağlubiyet oldu. Erken bir gol yedik ve gol yiyince hemen demoralize olan bir takımız şu anda. Belki 1-0 öne geçtiğimiz maçlarda kaybetmiyoruz ama geri düştüğümüzde dönüşümüz zor olmuyor ya da sıkıntılı oluyor. Bunu da psikolojik olarak atlatmamız gerekiyor. Maçın ilk dakikasında bile yol yersek hemen kırılıyoruz. 89 dakika daha var aslında önümüzde. Bunu mental olarak da geride bırakmamız gerekiyor. Yavaş yavaş herkes bu kulübün nerede olması gerektiğini öğrenmeye başladı. Hocamızın bile ‘Ben böyle taraftar görmedim’ ifadesi vardı. Buranın sıradan bir kulüp olmadığını herkes biliyor artık” şeklinde konuştu.

“Bizim ondan öğrenecek çok şeyimiz var”

Teknik Direktör Paul Le Guen’in ismi ve kariyerinin tartışılmaz olduğunu dile getiren 25 yaşındaki oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim ondan öğrenecek çok şeyimiz var. Türk ve Avrupa futbolunun da ondan öğreneceği çok şey olduğunu düşünüyorum. Zamanında da çok üst düzey bir futbolcuydu. Hocalık anlamında da yaptığı işler ortada. Bursaspor için büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Bize aslında futbolcunun sadece futbolcu olmadığını gösteren bir insan. Bize arkadaş gibi yaklaşıyor. Kazansak da kaybetsek de her zaman motivasyonu koruyor. Analiz yaptığımızda da kimseyi kırmadan, aşağılamadan güzel bir şekilde uyarıyor” dedi.

“Bana ‘Enişte’ ya da ‘Damat’ diye bağırıyorlar”

Bursaspor kariyerinde unutamayacağı bir anısının olduğunu ifade eden Yusuf, “Maraton tribünü sürekli bana ‘Enişte’ ya da ‘Damat’ diye bağırıyor. Bir futbolcuya bir sürü şey söylenebilir ama ben koşarken oradan ‘enişte süpersin’ diyorlar. Hayatım boyunca her yerde anlatacağım bunu. Benim için çok güzel bir anı. Benim yaşıma yakın olanlar enişte diye sesleniyor, benden büyük olan taraftar ağabeylerimiz de damat diye sesleniyor” diye konuştu.

“Ben Alex’e karşı oynayamadığım için üzülüyordum ama”

'Batalla ile birlikte oynuyor olmak senin için ne ifade ediyor?' sorusuna Yusuf Erdoğan şu yanıtı verdi:

“Ben Alex’e karşı oynayamadığım için üzülüyordum ama Batalla’ya karşı oynamak ve Batalla ile oynamak her futbolcuya nasip olacak bir duygu değildi. Ben her ikisini de yaşamış bir insanım. Belki ben ona pas veriyorum ya da o bana, gol atıyoruz. Bunun tarifi bambaşka. Hatta tesislere girerken, Stancu, Pablo ve benim olduğum bir fotoğraf var. Her gördüğümde, “Ben bir şeyleri başarmışım ki böyle büyük insanlarla futbol oynuyorum” diye şükrediyorum. Sadece Bursaspor için değil, Türk futbolu için de çok büyük bir isim. 3-4 tane 10 numara geldiyse bunun ikisindedir bence Batalla. Umarım kalır ama onun da bir hayatı var. Kendi planları vardır elbette, saygı duymak gerek ama her ne olursa olsun o bizim daima kaptanımız olarak kalacak.”

