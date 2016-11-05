Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Yusuf Erdoğan: 'İyi ki televizyonlar var da...'

Yusuf Erdoğan: 'İyi ki televizyonlar var da...'

Trabzonsporlu oyuncu Yusuf Erdoğan, “İyi ki televizyonlar var da herkes ne olduğunu gördü bu akşam. Biz kendimize yakışanı yaptığımızı düşünüyorum. Belki bu maçı kaybettik ama ilerisi için büyük şeyler kazandığımızı düşünüyorum” dedi.

Yusuf Erdoğan: İyi ki televizyonlar var da...

05 Kasım 2016 22:39

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş’a 2-1 kaybeden Trabzonspor’da maç sonrası bordo-mavili oyuncu Yusuf Erdoğan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Maçı değerlendiren Yusuf, “İki kötü gol yedik. Gol atıp oyuna ortak olduğumuzu düşünüyorum. 70 dakika Trabzonspor’un üstünlüğüyle geçen bir mücadele oldu bugün. İyi ki televizyonlar var da herkes ne olduğunu gördü bu akşam. Biz kendimize yakışanı yaptığımızı düşünüyorum. Belki bu maçı kaybettik ama ilerisi için büyük şeyler kazandığımızı düşünüyorum. Umarım bu oyunumuzu devam ettirerek ilerleyen maçlarda daha iyi Trabzonspor seyrettireceğimizi düşünüyorum. Başkanımız bizi tebrik etti. Başınız dik gezin deyip bizi teselli etti. Biz sahada işimizi yapıyoruz. Artık dördüncü sezonum bu sene Trabzonspor’da. Bazı şeyleri anlamış değilim. Umarım bu olayların sonu gelmiştir diye düşünüyorum. Verilmiş sadakamız varmış bir şeyim yok” dedi.

Etiketler: Yusuf Erdoğan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!