Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş’a 2-1 kaybeden Trabzonspor’da maç sonrası bordo-mavili oyuncu Yusuf Erdoğan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Maçı değerlendiren Yusuf, “İki kötü gol yedik. Gol atıp oyuna ortak olduğumuzu düşünüyorum. 70 dakika Trabzonspor’un üstünlüğüyle geçen bir mücadele oldu bugün. İyi ki televizyonlar var da herkes ne olduğunu gördü bu akşam. Biz kendimize yakışanı yaptığımızı düşünüyorum. Belki bu maçı kaybettik ama ilerisi için büyük şeyler kazandığımızı düşünüyorum. Umarım bu oyunumuzu devam ettirerek ilerleyen maçlarda daha iyi Trabzonspor seyrettireceğimizi düşünüyorum. Başkanımız bizi tebrik etti. Başınız dik gezin deyip bizi teselli etti. Biz sahada işimizi yapıyoruz. Artık dördüncü sezonum bu sene Trabzonspor’da. Bazı şeyleri anlamış değilim. Umarım bu olayların sonu gelmiştir diye düşünüyorum. Verilmiş sadakamız varmış bir şeyim yok” dedi.