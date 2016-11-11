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Yusuf Erdoğan'ın sağlık durumu

Trabzonspor Kulübü, kaval kemiğine aldığı darbe sonucu sakatlanan Yusuf Erdoğan'ın sağlık durumu ile ilgili açıklamada bulundu.

Yusuf Erdoğanın sağlık durumu

11 Kasım 2016 18:41

Kulüp doktoru Op.Dr. Ufuk Şentürk tarafından futbolcunun sağlık durumu ile ilgili şu açıklama yapıldı:

"Futbolcumuzda, posttravmatik kemik iliği ödemi, diz eklemi efüzyonu, şiddetli yumuşak doku zedelenmesi, pretibial cilt defekti ve ayak bileği dış yan bağ zorlanması mevcuttu. Sakatlanmasının hemen ardından kendisine saha içinde koruyucu ve buz tedavisi uygulanmıştır. Futbolcumuz bu sert müdahale nedeniyle kaval kemiğinin kırılmasını şans eseri ucuz atlatmış, devam eden tıbbi uygulamalara da hızlı bir şekilde cevap vermiştir." 

Etiketler: Quaresma, sağlık durumu, Trabzonspor Kulübü, Yusuf Erdoğan


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