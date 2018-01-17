Yusuf Güney bu kez Şanlıurfa’da Mehmetçiği coşturdu

İl Jandarma Komutanlığında, birbirinden güzel şarkılarını kendisini dinleyen askerlerin eşliğinde seslendiren Güney, Mehmetçikle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Her zaman bu tür konserleri seve seve vereceğini dile getiren Yusuf Güney, oldukça moralli gördüğü Mehmetçikle bir arada olmanın kendisine de büyük moral olduğunu belirtti. İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk de Sanatçı Yusuf Güney’e konseri için teşekkür etti.

Konser sonrasında ise İl Jandarma Komutanlığı tarafından konuk sanatçı için düzenlenen gezide Yusuf Güney, Arkeoloji ve Mozaik Müzelerini gezme imkanı buldu. Akşam saatlerindeyse Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Güney’i makamında kabul etti. Bu tür etkinliklerin askere moral verdiğini kaydeden Vali Erin, Güney’e de hassasiyetinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda Vali Abdullah Erin tarafından Sanatçı Yusuf Güney’e hediye takdim edildi.