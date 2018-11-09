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Yusuf Güney hayranlarına coşturdu

Yusuf Güney hayranlarına coşturdu
Yusuf Güney hayranlarına coşturdu

Kocaeli’de düzenlenen Gümüşhane Tanıtım Günleri’nde sahne alan ünlü şarkıcı Yusuf Güney, şarkılarını Kocaeliler için seslendirdi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gümüşhaneliler Vakfı, Kocaeli Gümüşhaneliler Derneği ve Gümüşhane Valiliği ortaklığında düzenlenen 7. Gümüşhane Tanıtım Günleri vatandaşların yoğun katışımıyla başladı. Programın ilk gününde Kocaeliler düzenlenen konserde Yusuf Güney ile buluştu. Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen konserde Yusuf Güney, şarkılarını Kocaeliler için seslendirdi. "Melekler Seni Bana Yazmış", "Heder Oldum Aşkına", "Ördü Kader Ağlarını" başta olmak üzere birçok şarkısını seslendiren Yusuf Güney'in konserine hayranları yoğun ilgi gösterdi. 

Yusuf Güney'e şarkılarda eşlik eden hayranları, o anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi. Güney sahne performansıyla Kocaelilerden tam not aldı. 

Murat Kanber - Kübra Topçuoğlu 

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