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Yusuf Güney’den hayranlı selfie

Ünlü pop şarkıcısı Yusuf, Güney Bursa’da Nunfest adlı festivalin sürpriz ismi olarak lüks bir otelde hayranlarını coşturdu.

Yusuf Güneyden hayranlı selfie

19 Kasım 2017 19:31

Bursa’da kadınlara özel düzenlenen ve kadınların elbiselerinin sergilendiği Nunfest’in 2. gününde pop şarkıcı Yusuf Güney, lüks bir otelde hayranlarını coşturdu. Sahneye çıkan Güney "Melekler seni bana yazmış" şarkısını söylerken hayranları çığlıklara boğuldu. Konser esnasında hayranlarına espri yapan Yusuf Güney dinleyicilerin selfie izdihamına uğradı. Güneyle fotoğraf çekinmek isteyen genç kızlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Yusuf Güney 1 saati aşkın sahnede kaldıktan sonra hayranlarıyla özçekim yaptı.

Serkan Akkuş 

Etiketler: Yusuf Güney

 

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