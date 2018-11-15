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Yusuf Harputlu'dan mağazada çalışan kadınlara dayak

Yusuf Harputlu'dan mağazada çalışan kadınlara dayak
Yusuf Harputlu'dan mağazada çalışan kadınlara dayak

Türkücü Yusuf Harputlu, iddiaya göre eşiyle gittiği Mağazada kadın çalışanları darp etti.

Ünlü türkücüden mağazada çalışan kadınlara dayak! - Foto Galeri

 Kadın çalışanlar Harputlu ‘dan şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan Harputlu, daha öncede Kırşehir'de bir otel görevlisiyle tartışmış o anlar güvenlik kameralarına yansımıştı. 

Olay; 1 Ekim Günü Alibeyköy'de, İsfanbul Tema Park AVM içinde bulunan bir mağazada meydana geldi. İddiaya göre AVM içerisindeki bir giyim mağazasına giren Harputlu çifti bir pantolon beğendi. Eşi Berfin Harputlu'nun beğendiği pantolonun farklı rengini isteyen Yusuf Harputlu, olumsuz yanıt alınca sinirlenerek ‘Ben Yusuf Harputlu'yum, benim kim olduğumu biliyor musunuz' diyerek 2 kadın çalışanı darp etti. Mağazada bulunan aksesuarlara da zarar veren Harputlu, çalışanların telefonları duvara fırlattı. Olay sonrası mağaza savaş alanına döndü. 

AVM güvenliğinin olaya müdahalesinin ardından 2 kadın çalışan hastanede tedavi altına alındı. Tedavi sonrası darp raporu alan kadın çalışanlar, Alibeyköy Polis Karakolu'na gelerek Harputlu'dan şikayetçi oldu. Harputlu, hakkında olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Öte yandan Harputlu, daha önce Kırşehir'de bir otel görevlisiyle tartışmış o anlar güvenlik kameralarına yansımıştı.  

Caner Sönmez
 

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