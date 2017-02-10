İslamiyeti seçerek ismini Yusuf İslam olarak değiştiren dünyaca ünlü İngiliz sanatçı geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü.

TEŞEKKÜR ETTİ

Bu görüşmenin ardından sosyal medya hesabında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan bir fotoğrafını paylaşan Yusuf İslam mültecilere yaptığı yardımlardan dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.

Yusuf İslam yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "3 milyonu aşkın mülteciye sığınak sağladığınız için teşekkürler sayın başkan. Sizin cömertliğiniz başka hiç bir ülkeyle kıyaslanamaz."