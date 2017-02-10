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Yusuf İslam'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Dünyaca ünlü sanatçı Yusuf İslam, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştükten sonra sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak cumhurbaşkanına mültecilere yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür etti.

Yusuf İslamdan Cumhurbaşkanı Erdoğana teşekkür

10 Şubat 2017 10:18

İslamiyeti seçerek ismini Yusuf İslam olarak değiştiren dünyaca ünlü İngiliz sanatçı geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü.

TEŞEKKÜR ETTİ

Bu görüşmenin ardından sosyal medya hesabında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan bir fotoğrafını paylaşan Yusuf İslam mültecilere yaptığı yardımlardan dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.

Yusuf İslam yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "3 milyonu aşkın mülteciye sığınak sağladığınız için teşekkürler sayın başkan. Sizin cömertliğiniz başka hiç bir ülkeyle kıyaslanamaz." 

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, erdoğan, yusuf islam


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