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Yusuf Karul ‘Bırakma Beni’yi kliplendirdi

Arabesk-fantezi müziğe yeni bir soluk getirme iddiasıyla yola çıkan Yusuf Karul, albümüne ismini veren şarkı ‘Bırakma Beni’yi kliplendirdi.

Yusuf Karul Bırakma Beniyi kliplendirdi

07 Mayıs 2017 11:17

’Şahin Özer Müzik’ etiketli ilk albümünün çıkış şarkısı İstanbul’la büyük beğeni toplayan ve hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşan Yusuf Karul, sevenlerinden gelen talepleri dikkate alarak ikinci klip için ‘Bırakma Beni’de karar kaldı. Ardından hazırlıklar başladı. Klip için ünlü yönetmen Yekta Özbilen’le anlaşıldı. Ardından Özbilen Sapanca’da ‘motor’ dedi. Yusuf Karul’a klipte ise Ukraynalı manken Dasha Kumova eşlik etti.
Çekimleri biten klip, televizyonlarda ve müzik platformlarındaki yerini aldı.
 

Etiketler: Yusuf Karul


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