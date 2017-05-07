Yusuf Karul ‘Bırakma Beni’yi kliplendirdi

’Şahin Özer Müzik’ etiketli ilk albümünün çıkış şarkısı İstanbul’la büyük beğeni toplayan ve hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşan Yusuf Karul, sevenlerinden gelen talepleri dikkate alarak ikinci klip için ‘Bırakma Beni’de karar kaldı. Ardından hazırlıklar başladı. Klip için ünlü yönetmen Yekta Özbilen’le anlaşıldı. Ardından Özbilen Sapanca’da ‘motor’ dedi. Yusuf Karul’a klipte ise Ukraynalı manken Dasha Kumova eşlik etti.

Çekimleri biten klip, televizyonlarda ve müzik platformlarındaki yerini aldı.

