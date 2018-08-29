Yusuf Kısa: 'KKTC'de de dövizle kira ve satış dönemi kapansın'

Gifa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kısa, kur artışının meydana getirdiği olumsuzluklara dair açıklamalarda bulundu. Kısa, KKTC’de vatandaşlar açısından büyük sorun oluşturan döviz ile ev kiralamanın ve ev satışlarının tamamıyla kaldırılması gerektiğini belirtti. Başkan Kısa, KKTC’de ev sahiplerinin neredeyse tümünün evlerini sterlin üzerinden kiralamasına artık son verilmesi gerektiği belirterek, milli paranın Türk Lirası olduğu ülkede ev kiralarının neredeyse tümünün sterlinle ödenmesinin desteklenebilir bir tarafı olmadığını kaydetti.

“Katar vatandaşları destek oluyor; neden biz olmayalım”

Kısa, söz konusu sistemin mantıksız olduğunu ve KKTC hükümeti tarafından tamamıyla kaldırılması gerektiğini aktararak, "Katar’da bile insanlar Türk Lirası alarak Türkiye’ye destek veriyor. Bizler de sterlinle ev kiralayıp sterlinle ev satışı yapıyoruz. Bu hem vatandaşımıza eziyet hem de Türk Lirası’nın değersizleştirilmesi için yapılan bir yanlıştır. Şu anki hükümetin sterlin ve diğer döviz kurlarını sabitlemek yerine dövizle ev kiralanması ve satışını tamamıyla kaldırması gerekiyor” dedi.

“Türkiye’de yasa çıkacak, KKTC’de de yasa çıksın”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı üzere, alışveriş merkezlerindeki mağazalarda, gayrimenkullerde döviz ile kiralama ve satışın önüne geçmek için yasa çıkartılacağını, bu yasanın KKTC’de de çıkarılması gerektiğinin altını çizen Yusuf Kısa, “Vatandaşlardan bu konuda zaten ciddi bir talep var. Bizler de iş insanları olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Anavatan Türkiye’ye az da olsa yardımcı olabilirsek ne mutlu bizlere” diye konuştu.

KKTC’de dolar 4.75, sterlin 6,3’e sabitlendi

Öte yandan KKTC’de dün Bakanlar Kurulu Başbakan Tufan Erhürman başkanlığında toplanmış, kira ödemelerinde döviz kurlarının sabitlendiği açıklanmıştı. Söz konusu karara göre; döviz cinsinden kira sözleşmesi sabitlenmesi kararı güncellenerek Sterlin 6.3, euro 5.6, dolar 4.75 olarak belirlendi.