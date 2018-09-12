Yusuf Nazik sağlık kontrolünden geçti

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te gerçekleştirilen ve 5'i çocuk 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik, Suriye'nin Lazkiye kentinde MİT tarafından düzenlenen operasyonla yakalandıktan sonra Ankara'ya getirildi. Nazik, Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünden sonra parmak izi alınmak üzere Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Yusuf Nazik daha sonra ifadesi alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülecek.

Seyid Fatih Poyraz