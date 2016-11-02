TFF 1. Lig'in 9. haftasında deplasmanda Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kalan Mersin İdmanyurdu, ligdeki 2. beraberliğini aldı. Oynadığı 9 maçtan 2 galibiyet, 5 de mağlubiyet elde eden Mersin ekibi, 3 puanının silinmesi nedeniyle 5 puanla 16. sırada yer alıyor. Bu hafta cuma günü evinde Manisaspor'u ağırlayacak olan kırmızı-lacivertli ekip, bu maçı kazanıp, çıkışa geçmek istiyor. Mersin İdmanyurdu, bu maçın hazırlıklarını Macit Özcan Spor Kompleksi'nde yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor. Teknik Direktörü Yusuf Şimşek yönetimindeki idmana ısınma koşusu ile başlayan kırmızı-lacivertliler, istasyon çalışması yaptı. Ardından 5'e 2 top kapma oynayan ekip, idmanın sonunda çift kale maç yaptı. İdman egzersizlerin ardından son buldu.

"Şanlıurfa'dan aldığımız bir puana sevinmedik"

İdman sonunda İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, takımla çok kısa süre çalışma imkanı bulduğunu belirterek, "Bildiğiniz gibi bir iki tane taktik idman yapabildik. Taktik idmanda futbolcu kardeşlerimize ne istediğimizi, hafta sonu ne isteyebileceğimizi anlattık. Sağ olsunlar hafta sonu bizi mahcup etmediler. Ancak biz bir puana sevinmedik. Çünkü kafamızı galibiyete şartlamıştık. Ama çocukların mücadelesinden, özverisinden, fedakarlıklarından son derece memnunuz. Bu demek ki Mersin İdmanyurdu deplasmanda aldığı bir puana sevinen değil üzülen bir takım oldu, üzülen bir hocaları var. Muhtemelen yönetim kurulumuzda aynı şekilde düşünüyordur. Bundan sonraki maçlarımıza odaklanacağız. Çok kısa sürede ilk maçta çocuklarla bir şeyler yapmaya çalıştık. Tabi bu sadece bizlik bir şey değil çocuklarında katkısı büyük, bize yaklaşımları çok iyi. İlerleyen günler daha iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"Manisaspor maçında hedef galibiyet"

Manisaspor maçıyla ilgili de Şimşek, “Bu maçın çalışmalarına Pazartesi günü başladık. Bu hafta hiç ara vermedik. Perşembe gününe kadar çalışıp, sora kampa gireceğiz. Hedefimiz galibiyet, 3 puan. Rakibimizle oynuyoruz, kendi sahamızda oynuyoruz. İnşallah Şanlıurfa’ya gelen seyircimizin çok çok mislisi gelir bizi destekler, gerçekten buna ihtiyacımız var. Onlarında bilinçli olduğunu düşünüyorum. Onlarında bize desteği ile 3 puanı alıp, Milli maç arasını da iyi değerlendirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Sakatlıklarla ilgili de bilgi veren Şimşek, “Çok büyük sakatımız yok. Bir Gökhan var bizden önce sakatlanmış. Bir de Mehmet Enes Sığırcı var zaten uzun süredir sakat bir oyuncumuz. Biraz Serol Demirhan'ın sıkıntısı var. Ona da izin verdik. 2 gündür ayrı tedavi oluyor ancak yarın idmana çıkacak. Başkada sıkıntılı bir oyuncumuz yok" ifadelerini kullandı.

Personel ve futbolculara ödeme yapıldı

Ödemelerle ilgili açıklama yapan Mersin İdmanyurdu Basın Sözcüsü Muharrem Çağatay ise takımda ödemelerin büyük bir kısmının yapıldığını, altyapı ödemelerinin ise hafta sonu yapılacağını söyledi. Kulüp Başkanı Ali Tekin'in kendi hesabından takıma 1,5 milyon lira aktardığını belirten Çağatay, bu paranın tamamının oyunculara dağıtıldığını, Ekim ayı hariç tüm alacaklarının ödendiğini, bazı ödemelerin de zaman içerisinde yapılacağını kaydetti. Devre arasında transfer tahtasının açılması için de çalışmalara başladıklarını vurgulayan Çağatay, bu konuyla ilgili ellerinden geleni yaptıklarını, biraz zamana ihtiyaçları olduğunu, bundan sonraki süreçte kulübün daha iyi yerlere geleceğini söyledi.

Koray Ünlü