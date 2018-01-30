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Yusuf Yazıcı 21 yaşında: Mesut Özil de kutladı

Trabzonspor’un genç yıldızı Yusuf Yazıcı, 21. yaş gününü ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Yusuf’un doğum gününü Mesut Özil de kutladı.

Yusuf Yazıcı 21 yaşında: Mesut Özil de kutladı

30 Ocak 2018 10:49

Trabzonspor’un genç yıldızı Yusuf Yazıcı , Fenerbahçe maçı sonrası takımın iki gün izinli olması nedeniyle 2. yaş gününü ilk olarak ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte evinde kutladı. Kendisi için organize edilen sürpriz doğum günü karşısında oldukça mutlu olan genç oyuncu, babası, annesi, kardeşleri ve yakın arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirdi. Yusuf Yazıcı, sürpriz doğum günü kutlamasını da kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştı.

TAKIM ARKADAŞLARI DA KUTLADI

Yusuf Yazıcı’nın doğum gününü takım arkadaşları da kutladı. Hem telefon hem de sosyal medya üzerinden yetenekli oyuncuyla çekilmiş fotoğraflarını paylaşan takım arkadaşları, 21 yaşındaki futbolcuya doğum günü mesajı gönderdiler.

MESUT ÖZİL’DEN MESAJ

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Yusuf Yazıcı’nın doğum gününü kutlayan isimler arasında yer aldı. Yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Türk futbolunun en yetenekli isimlerinden biri olan Yusuf Yazıcı, doğum günün kutlu olsun. Hayallerini peşinden gitmeye devam et ve kendine inanmaktan vazgeçme"

Gökmen Şahin

Etiketler: yusuf yazıcı

 

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